Lazio: Gelmini, bene Regione su centro formazione cybersicurezza

20 luglio 2021

- L’avvio del nuovo centro regionale formativo di cybersicurezza nel Lazio è molto positivo. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, alla firma dell'accordo per l'avvio del nuovo Centro regionale formativo di cybersicurezza. “L’esplosione di una guerra nel cuore dell’Europa, una guerra che ha anche una forte componente ‘cibernetica’, ci deve spingere ad accelerare il più possibile e a coinvolgere tutti i livelli della pubblica amministrazione, a formando adeguatamente il personale sui rischi esistenti - ha detto la ministra -. Sappiamo infatti che è spesso il ‘fattore umano’ a creare quel gancio necessario ai criminali informatici per infiltrarsi nei data base e nelle reti aziendali o pubbliche che siano. È anche per questa ragione che valutiamo molto positivamente questo accordo che Regione Lazio e Agenzia per la cybersicurezza nazionale firmano oggi. Un accordo che è giustamente finalizzato alla promozione della formazione e qualificazione delle risorse umane sul tema della cultura della cybersicurezza - ha spiegato Gelmini - . La Regione Lazio - non ci sfugge l’importanza del fatto che questa sia la Regione della Capitale e che in questa Regione hanno sede il governo e gli altri organi costituzionali, gli istituti nazionali, e anche l’agenzia per la cybersicurezza che dovrà reperire il personale necessario per il pieno dispiegamento della sua azione - costituirà un apposito Centro regionale di formazione. E il fatto - ha continuato - che in questo accordo sia previsto anche il coinvolgimento del sistema delle università e della ricerca e l’avvio di specifici programmi didattici rivolti alle scuole secondarie e alle Università, aiuterà a costruire professionalità e competenze in ambito cyber, professionalità che potranno tornare di grande utilità alla stessa Agenzia, che è chiamata in questi mesi a darsi una stabile dotazione di personale”, ha concluso Gelmini. (Com)