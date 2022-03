Ucraina: assessore Salute Fvg, no a sovrapposizioni tra iniziative di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì alla solidarietà, ma solo con iniziative che gli enti locali possano gestire perché l’obiettivo è non creare confusione tra le operazioni già messe in campo a sostegno dei profughi ucraini in arrivo in Friuli Venezia Giulia. Lo ha rimarcato oggi il vicegovernatore e assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, nel corso della seduta del Consiglio delle autonomie locali. “Non è ancora finita l’emergenza causata dal Covid-19 e dobbiamo già affrontare una nuova crisi molto grave. Il Friuli Venezia Giulia è la porta del Paese e un punto nevralgico per i soccorsi. Faremo la nostra parte, ma dobbiamo assolutamente evitare sovrapposizioni. L’eccessiva generosità non deve creare confusione”, ha detto Riccardi. L’assessore ha ricordato che il sistema dei soccorsi viene organizzato in stretta sinergia con le prefetture e il Dipartimento nazionale di Protezione civile e ha chiesto alle amministrazioni locali di portare avanti esclusivamente iniziative di solidarietà che gli enti locali siano in grado di governare dall’inizio alla fine. “La generosità non può diventare un problema”, ha sottolineato il vicegovernatore. “È fondamentale in questa fase concentrarsi solo su iniziative che possano dare risposta alle effettive esigenze e necessità. Allo stesso tempo per le donazioni di carattere economico è preferibile utilizzare la campagna di solidarietà già attivata dalla Croce rossa italiana, dall’Unicef e da Unhcr”, ha concluso. (Frt)