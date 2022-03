Ucraina: governo slovacco approva forniture di carburante al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo slovacco ha approvato aiuti all’Ucraina nella forma di forniture di carburante. Lo ha reso noto il ministro dell’Economia della Slovacchia, Richard Sulik. Bratislava fornirà 10 milioni di litri di diesel e 2,4 milioni di carburante per velivoli. Sulik ha precisato che la Slovacchia ha forniture di energia sufficienti per quest’anno, sia per quanto riguarda petrolio e gas, sia per quello che concerne il combustibile delle sue centrali nucleari. Su quest’ultimo punto, il ministro ha riferito che sono in corso trattative con altri fornitori del combustibile nucleare finora acquistato dalla Russia. (Vap)