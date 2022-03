I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: governo, 79 studenti hanno lasciato l'Ucraina e sono al sicuro - Un totale di 79 studenti del Kenya ha lasciato l'Ucraina in seguito all'invasione della Russia e si trovano in luogo sicuro. Ne dà notizia il ministero degli Affari esteri di Nairobi, precisando che uno studente è già rientrato in Kenya mentre gli altri 78 sono al momento stati evacuati nei Paesi vicini all'Ucraina: 74 di loro sono in Polonia, due in Romania, due in Ungheria. In una nota, il governo ha dichiarato di aver negoziato un "ingresso illimitato" dei kenioti nei vicini stati dell'Unione europea. "Il ministero degli Affari Esteri attraverso il Console onorario a Kiev ha monitorato gli sviluppi in Ucraina, in particolare il benessere dei cittadini kenioti coinvolti nel conflitto. Desideriamo informarvi che finora sono stati segnalati al sicuro tutti i kenioti registrati in Ucraina", si legge nella nota. Le autorità hanno tuttavia precisato che quattro cittadini kenioti hanno dichiarato di non voler lasciare l'Ucraina, adducendo motivi personali. L'annuncio segue i negoziati avviati venerdì dal primo segretario per gli affari esteri keniota, Macharia Kamau, con le controparti europee. (segue) (Res)