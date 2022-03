I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zimbabwe: governo, evacuati 118 studenti dall'Ucraina - Il governo dello Zimbabwe ha evacuato 118 studenti dall'Ucraina nei paesi vicini, come riferisce il portale di informazione statale "Herald". Secondo quanto confermato dal ministero dell'Informazione, 28 studenti sono stati trasferiti in Romani, 15 in Ungheria, 26 in Slovacchia e 49 in Polonia, e a loro verranno forniti biglietti aerei per rientrare a casa. Inoltre, ha precisato il ministero, sono stati attivati contatti con le ambasciate di Harare in Russia e Germania, che stanno agevolando l'evacuazione delle persone in fuga dalla guerra. (Res)