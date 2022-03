I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Germania: premier Bennett incontra cancelliere Scholz a memoriale Olocausto - Il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, ha incontrato oggi il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, presso lo Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto, a Gerusalemme. Lo ha affermato l'ufficio del primo ministro in una nota. Si tratta della prima visita ufficiale di Scholz in Israele da quando ha assunto la guida dell'esecutivo tedesco lo scorso dicembre. Durante una conferenza stampa dopo la visita del museo, Bennett ha dichiarato: “L'Olocausto, lo sterminio sistematico degli ebrei, è la ferita che sta alla base del legame tra Germania e Israele. Da questa ferita abbiamo costruito una relazione forte e significativa". Nel corso dei colloquio con la leadership israeliana le parti discuteranno della crisi in Ucraina e anche dei negoziati in corso a Vienna sul nucleare iraniano. (segue) (Res)