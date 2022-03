© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: la Turchia non aderisce alle sanzioni internazionali contro la Russia - La Turchia non ha intenzione di unirsi ai Paesi che impongono sanzioni internazionali contro la Russia per la guerra con l'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, parlando ieri sera all’emittente televisiva “Haberturk”. "In linea di principio, non abbiamo partecipato a tali sanzioni. Non abbiamo intenzione di unirci a queste sanzioni", ha detto Cavusoglu. “Analizziamo dettagliatamente tutte le decisioni di sanzioni contro la Russia”, ha aggiunto il ministro, smentendo che Ankara abbia subito pressioni per aderire al meccanismo sanzionatorio contro Mosca. La Turchia, membro dell’Alleanza atlantica, confina con l'Ucraina e la Russia nel Mar Nero e ha buoni legami con entrambi i Paesi. “Ci sarebbero effetti (delle sanzioni) sulla nostra economia, sul nostro fabbisogno energetico, incluso lo spazio aereo”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)