I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Ucraina: la Turchia nega il passaggio a tre navi da guerra russe - La Turchia ha negato il passaggio attraverso gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, che collegano il Mediterraneo e il Mar Nero, ad almeno tre navi da guerra della Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, parlando ieri sera all’emittente televisiva “Haberturk”. "La Russia ha detto che quattro delle sue navi avrebbero attraversato lo stretto dal 27 al 28 febbraio, tre delle quali non erano di stanza presso le basi nel Mar Nero", ha detto Cavusoglu. "Abbiamo detto loro di non inviare queste navi e la Russia ha detto che le navi non avrebbero attraversato lo stretto", ha aggiunto il capo della diplomazia turca. La Turchia, membro dell’Alleanza atlantica, confina con l'Ucraina e la Russia nel Mar Nero e ha buoni legami con entrambi i Paesi. Lunedì, 28 febbraio, Ankara ha dichiarato di aver chiuso i suoi stretti in base alla Convenzione di Montreux del 1936, che conferisce alla Turchia il controllo degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. “Non parliamo solo di qualche attacco aereo, la situazione in Ucraina è ufficialmente una guerra. Attueremo la Convenzione di Montreux”, aveva assicurato il ministro degli Esteri turco Cavusoglu. (segue) (Res)