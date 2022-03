I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: lavoratori settore petrolifero minacciano sciopero e blocco produzione - I lavoratori del settore petrolifero della Libia intendono aumentare gradualmente le loro proteste, iniziando con la riduzione della produzione, fino ad organizzare scioperi e a chiudere i giacimenti per rivendicare i propri diritti, che includono l'aumento dei salari e l'attuazione della legge sui premi. Lo ha reso noto il Sindacato generale del comparto petrolifero in un comunicato stampa, pubblicato al termine di un incontro avvenuto ieri a Tripoli con il ministro del Petrolio e del gas del Governo di unità nazionale, Mohamed Aoun. La produzione petrolifera nel Paese membro del cartello petrolifero Opec è di circa 1,2 milioni di barili al giorno. La Libia produce anche gas, utilizzato sia per la generazione di energia elettrica e sia per le esportazioni in Italia attraverso il gasdotto TransMed. (segue) (Res)