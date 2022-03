© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: commissario europeo per l’allargamento rinvia visita nel Paese - Il ministro degli Affari esteri della Tunisi, Othman Jerandi, ha ricevuto ieri una telefonata da Oliver Varhelyi, commissario europeo l'allargamento e la politica di vicinato, il quale ha espresso il proprio rammarico per il rinvio della visita che avrebbe dovuto svolgere in Tunisia dal primo al 3 marzo, a causa dell'evoluzione della situazione della sicurezza in Europa. Lo ha reso noto il ministero tunisino in un comunicato stampa. Durante la conversazione telefonica, Varhelyi ha ribadito al ministro la volontà della parte europea di continuare a sostenere la Tunisia nell'affrontare le sfide attuali, sottolineando l'impegno a concretizzare le promesse di sostegno finanziario ed economico che sarebbero state annunciate durante questa visita. (Res)