- Myanmar: graziato e scarcerato l'attore-dissidente Paing Takhon - Un noto attore, cantante e modello birmano, il 25enne Paing Takhon, ha ricevuto oggi la grazia dalle autorità del Myanmar, dalle quali era stato arrestato per aver appoggiato le proteste contro il colpo di Stato militare del febbraio 2021. Lo ha confermato in un comunicato la giunta al potere, precisando che assieme a Paing Takhon sono stati rilasciati anche gli attori Lu Min, Pyi Ti Oo e Eaindra Kyaw Zin, affinché “possano partecipare alla costruzione della nazione con la loro arte”. Paing Takhon è considerato una stella sia in Myanmar che nella vicina Thailandia e aveva partecipato alle proteste contro il golpe sin dall’inizio, utilizzando anche i propri account social. Era stato arrestato a Yangon nell’aprile dello scorso anno e nel dicembre successivo era stato condannato a tre anni di carcere con lavori forzati. (segue) (Res)