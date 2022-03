© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sri Lanka: oggi oltre sette ore di interruzione dell’elettricità - Nello Sri Lanka (Pucsl) è in programma oggi un’interruzione dell’erogazione di corrente elettrica di sette ore e mezza: cinque nella fascia oraria 8-18 (ora locale), con variazioni tra le diverse aree del Paese; le restanti due e mezza nella fascia 18-23. La decisione è stata presa dalla Commissione servizi pubblici (Pucsl) su richiesta del Consiglio per l’elettricità di Ceylon (Ceb) a causa dell’indisponibilità di carburante. Il ministro delle Finanze, Basil Rajapaksa, ha auspicato che la crisi possa essere risolta entro la fine del mese; secondo quanto dichiarato, dal 5 marzo non dovrebbero esserci altri blackout. Lo Sri Lanka sta attraversando una grave crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus, che ha colpito i suoi settori chiave, a cominciare dal turismo, e che è stata aggravata dalla carenza di valuta estera, necessaria per importazioni essenziali, come quelle di cibo, carburanti e medicinali. La situazione ha già portato al razionamento nei supermercati e nelle stazioni di rifornimento, costringendo numerose centrali termiche a interrompere l’attività. Il 21 febbraio il ministro dell’Energia, Udaya Gammanpila, ha ammesso che la liquidità non è sufficiente per comprare petrolio e annunciato che la carenza di carburante è destinata a persistere. (segue) (Res)