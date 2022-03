I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Conte, da M5s un solo voto contrario, in altri partiti di più - Sul voto di ieri del Parlamento riguardante la crisi in Ucraina “nel M5s c’è stato un solo voto contrario, mentre nel resto della maggioranza di più" anche come astensioni. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte ai microfoni di “Non stop news” su Rtl 102.5. “Sarebbe infantile avviare una caccia alle streghe nei partiti. Nessun parlamentare avrebbe mai pensato di dover votare per l’invio di armi in Ucraina. Nessuno ha posizioni tenere verso Putin”, ha poi aggiunto. (segue) (Rin)