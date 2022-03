I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Messa, non ci sono studenti italiani al momento - Non ci sono studenti italiani nelle università ucraine. Lo ha dichiarato il ministro dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, ospite di Skytg24. “Abbiamo telefonato a tutte quelle persone che non riuscivamo a trovare e, per il momento, non sembra ci siano”, ha proseguito, affermando però che “mancano ancora alcune telefonate”. (segue) (Rin)