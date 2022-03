I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: testo oggi in Aula, il governo apporrà fiducia - Inizia oggi nell’Aula del Senato l’esame del dl Covid, su cui il governo porrà la questione di fiducia, secondo quanto si apprende al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Il provvedimento contiene misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nelle scuole e nei luoghi di lavoro, prevedendo anche l’obbligo di vaccinazione per gli over 50. (segue) (Rin)