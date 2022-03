I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Economia: Franco, investimenti hanno recuperato nel 2021 - Ieri l’Istat “ha certificato che gli investimenti lordi sono cresciuti del 17 per cento” tra il 2020 e il 2021, e questo “vuol dire che hanno pienamente recuperato la caduta del 2020”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, aprendo la tavola rotonda di presentazione del Libro Verde “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”. Secondo Franco, questa è “un’indicazione di un processo di ripresa e di accumulazione del capitale in Italia. In larga parte – ha spiegato – si tratta di investimenti privati”. (Rin)