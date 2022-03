Imprese: Prysmian realizzerà prima interconnessione tra Regno Unito e Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta inoltre di una delle prime interconnessioni a essere finanziate grazie a un accordo di project financing, a dimostrazione di come i principali progetti infrastrutturali necessari per raggiungere gli obiettivi energetici sostenibili europei siano promossi dagli investimenti privati”, ha aggiunto. Il progetto metterà a disposizione il collegamento in cavo che correrà lungo la tratta dalla stazione di conversione inglese situata sull’Isola di Grain, nel Kent (Regno Unito), e attraverserà le acque inglesi, olandesi e tedesche fino al punto di approdo tedesco nella Bassa Sassonia, per arrivare infine alla stazione di conversione nelle vicinanze di Wilhelmshaven. Il progetto NeuConnect fornirà un’importante infrastruttura per la trasmissione di energia che contribuirà ai più ampi obiettivi europei che puntano a incrementare la disponibilità di energia elettrica economicamente conveniente, sostenibile e sicura. Prysmian fornirà un sistema in cavo completo ad alta tensione in corrente continua da ±525 chilovolt che impiegherà cavi con isolamento in carta impregnata in miscela e includerà cavi in fibra ottica per la tratta terrestre e determinate sezioni sottomarine. (segue) (Com)