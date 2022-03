Imprese: Prysmian realizzerà prima interconnessione tra Regno Unito e Germania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sarà integrato con sistemi all’avanguardia per il monitoraggio dei cavi che supporteranno le attività di monitoraggio e manutenzione e i servizi erogati durante il periodo di garanzia. I cavi sottomarini e terresti saranno realizzati presso lo stabilimento di Arco Felice, il centro di eccellenza di Prysmian vicino a Napoli. Le attività di installazione offshore coinvolgeranno tre navi posacavi del Gruppo, tra cui la Leonardo da Vinci, la più performante presente sul mercato, la Cable Enterprise e la Ulisse. Il collaudo del progetto è previsto per la seconda metà del decennio. Il progetto NeuConnect si aggiunge alle più recenti commesse record assegnate a Prysmian Group e fa seguito a progetti quali il Viking Link, la connessione attualmente in fase di installazione tra la Danimarca e il Regno Unito, nonché al successo delle recenti commesse dell’importante contratto quadro assegnato da Terna per sviluppare una rete elettrica più solida in Italia e al collegamento strategico tra l’Arabia Saudita e l’Egitto assegnato rispettivamente da Sec ed Eetc. (Com)