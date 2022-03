Ucraina: Forze armate di Kiev chiudono navigazione nella parte nord-ovest del Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate dell'Ucraina hanno deciso di chiudere alla navigazione l'area nord-occidentale del Mar Nero. Lo ha reso noto lo Stato maggiore ucraino secondo quanto rilancia l'agenzia di stampa di Kiev "Ukrinform". "Per la sicurezza della navigazione civile, la Marina delle Forze armate ucraine ha chiuso le spedizioni nella parte nord-occidentale del Mar Nero. Allo stesso tempo, la flotta russa del Mar Nero continua la tattica delle forze di terra russe, cercando di nascondersi dietro la vita dei civili", si legge in un comunicato. Secondo quanto riporta l'agenzia ucraina, la flotta russa avrebbe, dall'inizio dell'invasione in Ucraina, già sparato contro due navi civili e catturato altre due imbarcazioni, compresa la nave di ricerca e soccorso Sapphire, che stava svolgendo una missione umanitaria. Il ministero degli Esteri ucraino ha invitato gli Stati partner a "condannare la pirateria della Marina russa nel Mar Nero" e a reagire di conseguenza. (Kiu)