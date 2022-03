Difesa: nave cinese Yuanwang-6 diretta nell’Oceano Indiano per missione di monitoraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave cinese per la localizzazione spaziale Yuanwang-6 è salpata ieri dal porto dello Jiangsu, nella Cina orientale, per un nuovo ciclo di missioni di monitoraggio nell'Oceano Indiano. Prima della partenza, il personale di bordo ha completato la revisione e la manutenzione della nave, assicurandosi che tutti i sistemi e le strutture dell’imbarcazione fossero in buone condizioni. La Yuanwang-6 ha preso parte a 73 missioni di supervisione e controllo marittimo, comprese le missioni Shenzhou con equipaggio. (Cip)