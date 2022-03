Cambogia: inaugurata strada statale n.3 finanziata dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cambogia è stata inaugurata oggi la strada statale n.3, finanziata dalla Cina. Con una lunghezza di 134,8 chilometri, la nuova arteria nazionale si estende dalla rotatoria di Chom Chao, nel sobborgo occidentale della capitale Phom Pehn, fino alla provincia costiera di Kampot, nel sud-ovest, attraversando le province di Kandal, Kampong Speu e Takeo. Il primo ministro cambogiano, Hun Sen, e l'ambasciatore cinese in Cambogia, Wang Wentian, hanno presieduto la cerimonia di inaugurazione, alla quale hanno partecipato quasi un migliaio di persone. "Questa è l’ennesima dimostrazione della proficua cooperazione tra Cambogia e Cina nell'ambito del partenariato strategico globale, dell'amicizia ferrea (tra le parti) e del futuro condiviso” delle rispettive comunità, ha dichiarato Hun Sen. La strada statale n.3 è stata costruita dalla ditta China Road and Bridge Corporation in 34 mesi, con un investimento di circa 215 milioni di dollari. (Fim)