Ucraina: premier polacco, sanzioni necessarie a fermare la macchina bellica russa

- Le sanzioni devono fermare la macchina bellica della Federazione Russa in Ucraina. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, che ha ricevuto oggi in Polonia il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Oggi con il presidente del Consiglio europeo abbiamo parlato di molti aspetti, di tutto quello che si lega alla necessità di assistere le persone che vengono da noi. Abbiamo parlato anche di sanzioni. Devono essere tali da fermare la macchina bellica russa. E’ indispensabile per poter di nuovo parlare di un ritorno alla pace”, ha dichiarato il capo del governo di Varsavia. “La cosa più importante è l’aiuto alle persone che sono bisognose, che fuggono dalla guerra. La guerra in Ucraina sta diventando sempre più intensa, i russi si avvicinano alle grandi città e commettono crimini di guerra. Siamo obbligati ad aiutare i nostri vicini e lo facciamo”, ha detto il primo ministro. “Abbiamo organizzato un corridoio umanitario e accelerato tutte le procedure che potevamo accelerare. Siamo in costante contatto con il premier e il presidente dell’Ucraina. E’ una grande azione umanitaria nella quale sono impegnati migliaia di polacchi e voglio ringraziarli per avere aperto le loro porte e il loro cuori per aiutare le nostri vicini bisognosi”, ha continuato Morawiecki. (Vap)