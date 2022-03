Usa-Taiwan: rappresentante del Commercio, rafforzeremo cooperazione nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Taiwan “intensificheranno gli sforzi” per affrontare alcune questioni commerciali relative al mercato delle carni bovine e suine, pirateria digitale, investimenti e servizi finanziari, tra le altre cose. È quanto si legge nell’Agenda per la politica commerciale 2022 e nel rapporto annuale 2021 pubblicato oggi dal rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (Ustr). "Washington intrattiene relazioni commerciali vitali e di lunga data con Taiwan, un alleato democratico e un importante partner commerciale nella regione”, afferma il rapporto, aggiungendo che le parti hanno convenuto di combattere lo sfruttamento nelle catene di approvvigionamento globali e di istituire un gruppo dedicato al mercato del lavoro nell’ambito dell’accordo quadro su commercio e investimenti (Tifa). Allo stesso tempo, il rapporto afferma che gli Stati Uniti stanno "riallineando" la loro relazione economico-commerciale con la Cina, che è una "grande economia non di mercato" "in grado di stravolgere la piazza con pratiche sleali e non competitive”. (Nys)