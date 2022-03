Piemonte: scuola della Pubblica amministrazione, entra nella fase operativa la formazione del polo a Santena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo progetto inauguriamo un metodo che contiamo di replicare all’Aquila, per il Centro Italia, e negli altri hub della Sna che affiancheranno la sede storica ospitata nella Reggia di Caserta, che diventerà, a sua volta, punto di riferimento per il Sud. Un metodo che consiste nell’individuare un sito, nel trovare persone di qualità che lo gestiscono e nel costruire partnership con le istituzioni, anche accademiche, dei diversi territori. È la strada giusta per la rinascita della Sna, che, sotto la guida di Paola Severino, sta stringendo alleanze con i centri di alta formazione e con le scuole dell’amministrazione degli altri Paesi, per diventare l’incubatore della migliore cultura di governo, di grand commis finalmente europei, capaci di rendere la Pubblica amministrazione un catalizzatore della ricostruzione dell’Italia”, ha concluso Brunetta. (segue) (Rpi)