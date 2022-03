Green pass: Conte, serve confronto per revisione misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul green pass "ho invitato il presidente Draghi e il ministro Speranza a un confronto quanto prima per un piano di revisione di tutte le misure". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte ospite questa mattina in "Non Stop News" su Rtl 102.5. "Ho avuto una grande responsabilità, so cosa vuol dire esercitarla, va fatto con il conforto del Cts e non declamando delle opinioni libere. Credo che alla luce dell'andamento della curva epidemiologica e del minore stress sulle strutture sanitarie, quel provvedimento possa essere soggetto a revisione", ha spiegato. Sulla gestione dell'emergenza da parte del premier Mario draghi "siamo soddisfatti perché si è trattato di continuare con delle misure che avevamo già costruito, quindi c'è stato un segnale di continuità. Quest'ultimo provvedimento, il decreto che ha introdotto l'obbligo vaccinale, ha creato grande dibattito nel Paese prima ancora che nel parlamento. Va incidere fortemente su quello che è il diritto al lavoro", ha aggiunto Conte.(Rin)