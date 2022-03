Cina: mega-petroliera Yuanrui Yang sarà assegnata al porto di Yangpu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mega-petroliera (Vlcc) a doppia alimentazione con uso principale di Gnl Yuanrui Yang sarà assegnata al porto di Yangpu, nella provincia cinese meridionale di Hainan, portando a 32 il numero delle navi registrate per i viaggi internazionali. Lo ha annunciato ieri il colosso marittimo China Ocean Shipping Company (Cosco), precisando che si tratta del vettore per il trasporto di greggio più grande al mondo. Progettata e costruita esclusivamente da Cosco, la superpetroliera è lunga 333 metri e larga 60. Con un solo rifornimento di Gnl può raggiungere un'autonomia di 12 mila miglia nautiche, equivalente a un viaggio di andata e ritorno da Shanghai a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. In modalità doppia alimentazione, Yanrui Yang può navigare fino a 24 mila miglia nautiche. Secondo gli esperti, l'uso di energia pulita nel trasporto marittimo può contribuire a ridurre le emissioni di ossido di zolfo e particolato rispettivamente del 99 e del 98 per cento. (Cip)