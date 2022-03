Serbia: Dacic, su sanzioni a Russia non armonizziamo la nostra politica all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non armonizzerà la sua politica con l'Ue per quanto riguarda le sanzioni contro la Russia. Lo ha ribadito oggi il presidente del Parlamento serbo, Ivica Dacic, ospite dell'emittente pubblica "Rts". Dacic, già ministro degli Esteri di Belgrado, ha precisato che "l'obbligo di armonizzare la politica estera con la politica dell'Ue deve essere graduale fino all'adesione", cosa che, ha aggiunto, la Serbia non si aspetta nel prossimo futuro. "Garantiscono che entreremo nell'Ue domani?" No, ma tra 10, 15, 20 anni. Bene, armonizzeremo la nostra politica estera tra 10, 15, 20 anni", ha detto Dacic. (Seb)