Hong Kong: emergenza Covid, previsto oggi record di 50 mila nuove infezioni

- L’epidemia da Covid-19 non ha ancora raggiunto il picco nella municipalità di Hong Kong, che oggi prevede un record di 50 mila nuove infezioni. Si tratta di una cifra che potrebbe non riflettere il reale quadro pandemico, dal momento che molte persone risultate positive ad un test rapido potrebbero non aver avvertito le autorità, riferiscono gli esperti. Un team di ricercatori dell'Università di Hong Kong ha suggerito ieri di posticipare i test anti-Covid programmati per questo mese al prossimo aprile, dal momento che l’epidemia non è sotto controllo. Allora il numero di contagi dovrebbe essersi ridotto e i test potrebbero contribuire efficacemente ad interrompere la catena di trasmissione. Al contrario, se il numero di infezioni rimane elevato e le strutture di isolamento e di trattamento sono prossime al collasso, un campionamento di massa potrebbe essere controproducente, spiegano gli esperti. (Cip)