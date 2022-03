Ucraina: De Petris (Leu), sciopero fame per chiedere fine invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Loredana de Petris, capogruppo di Liberi e uguali al Senato, fa sapere di aver “aderito allo sciopero della fame di oggi per la pace in Ucraina”. “Credo che in questo momento debba essere usato ogni mezzo per far sentire a Putin che tutto il mondo, non solo i leader ma i cittadini e i popoli, chiede la fine dell'invasione e il ritorno al dialogo, al negoziato, agli strumenti della pace che devono essere usati per risolvere le controversie", ha spiegato. (Rin)