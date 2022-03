Camorra: estorsioni a imprenditore, 2 arresti a Pozzuoli (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state arrestate due persone dai Carabinieri della compagnia di Pozzuoli (Napoli), in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea, per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso commesso nei confronti del titolare di un esercizio commerciale di vendita all'ingrosso di bibite di Pozzuoli. Le indagini svolte dai Carabinieri della Sezione operativa di Pozzuoli hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, i quali, con metodi intimidatori, ad aprile 2021 avrebbero costretto l'imprenditore a farsi consegnare 2.500 euro. I Carabinieri hanno eseguito perquisizioni nei confronti di diverse persone ritenute vicine ai clan attivi nell'area flegrea. (Ren)