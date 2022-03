Germania: ministro Economia Habeck, sicurezza energia più importante di protezione clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza dell'approvvigionamento di energia è, “nel dubbio, più importante” della protezione del clima per la Germania. Il “pragmatismo” deve, infatti, “battere ogni definizione politica” e la sicurezza delle forniture energetiche “deve essere garantita”. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. L'esponente dei Verdi ha aggiunto che, nel medio periodo, l'indipendenza nella politica energetica e la generazione di energia a impatto zero per il clima “sono lo stesso”. Per Habeck, “più la Germania fa affidamento sulle proprie fonti di energia, più può reagire con sicurezza in politica estera”. (segue) (Geb)