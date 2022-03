Germania: ministro Economia Habeck, sicurezza energia più importante di protezione clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al riguardo, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima ha osservato che, con l'aumento della dipendenza dalle importazioni di idrocarburi dalla Russia, la Germania si è messa “in un angolo”. A ogni modo, come sottolineato da Habeck, il Paese è preparato, qualora Mosca dovesse interrompere le forniture di gas per il mercato tedesco come contromisura per le sanzioni internazionali da cui è stata colpita a seguito dell'invasione dell'Ucraina. In caso di necessità, ha infine affermato Habeck, la Germania potrebbe riattivare le centrali elettriche a carbone, spente durante il graduale abbandono di questa fonte di energia da parte del Paese, che dovrebbe concludersi nel 2030. (Geb)