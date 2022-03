Cina-Usa: stampa cinese, Washington “non ha più la capacità” di affrontare sfide e impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli “Stati Uniti non hanno più la capacità amministrativa o l'autorità morale per far fronte alle sfide attuali e ai loro impegni con alleati e amici”. È quanto si legge oggi in un articolo pubblicato nella rubrica “First Voice” dell’emittente “Cgtn”. Il discorso sullo stato dell’Unione tenuto dal presidente Joe Biden, “con la sua agenda legislativa illusoria e le vuote promesse, presenta molte note stonate in un momento in cui è più che mai necessario parlare schietto”, sostiene l'editoriale. L’intervento del presidente Joe Biden “intendeva in origine rilanciare la sua agenda legislativa in stallo - che vacilla mentre il Covid-19 continua a uccidere circa duemila persone al giorno, l'inflazione raggiunge livelli mai visti in 40 anni e la crisi del cambiamento climatico si approfondisce sempre più nel disinteresse” generale, prosegue l’articolo, secondo cui niente di quanto annunciato da Biden “potrà contrastare seriamente questi gravi pericoli”. Il testo accusa poi gli Stati Uniti di aver “risposto all’ultimo minuto” alla guerra in Ucraina, spinti “dalla pressione dell'opinione pubblica domestica, piuttosto che da qualsiasi preoccupazione o obbligo particolare nei confronti del popolo ucraino”. (Cip)