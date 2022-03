Ucraina: ambasciatrice della Croazia si trasferisce da Kiev a Leopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice della Croazia in Ucraina, Anica Djamic, ha lasciato la sede diplomatica di Kiev. Lo ha reso noto il primo ministro croato Andrej Plenkovic, secondo quanto riferisce l'emittente "N1". L'ambasciatrice, ha aggiunto Plenkovic, si sta dirigendo verso Leopoli per motivi di sicurezza. "Dato il deterioramento della situazione riguardante la sicurezza a Kiev e dati gli attacchi alla capitale ucraina, ieri ho detto alla nostra ambasciatrice Anica Djamic di lasciare Kiev", ha detto Plenkovic in conferenza stampa. La capo missione, ha aggiunto Plenkovic, continuerà da Leopoli a svolgere le sue attività e ad aiutare i cittadini croati. "Sta bene e crediamo che sarà al sicuro a Leopoli, una città nell'Ucraina occidentale", ha detto il primo ministro. (Seb)