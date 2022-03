Usa-Germania: ministro Economia Habeck, rapporti sperimentano nuovo rinascimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Germania e Stati Uniti sperimentano “una sorta di nuovo rinascimento” con la svolta politica di difesa ed energetica avviata dal governo tedesco a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ora, la Germania verrà percepita dagli Usa come un partner forte. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. L'esponente dei Verdi è in visita a Washington per colloqui sulla guerra della Russia contro l'Ucraina, su questioni di sicurezza e sul gas naturale liquefatto. A tal fine, Habeck ha incontrato la segretaria al Tesoro, la responsabile per il Commercio e la segretaria per l'Energia degli Stati Uniti, rispettivamente Janet Yellen, Catherine Tai e Jennifer Granholm. (Geb)