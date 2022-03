Azerbaigian: Khojaly, si avvia la Coalizione di Roma dell'iniziativa "Riconoscere per Riconciliare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta martedì primo marzo alle ore 17, presso la sala "Caduti di Nassiriya" di Palazzo Madama, Senato della Repubblica, la conferenza stampa "Riconciliazione attraverso il riconoscimento: peace-building e giustizia di transizione". L'evento è nato su iniziativa della senatrice di Forza Italia e vicepresidente della Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'iniziativa centro europea (Ince), Urania Papatheu, in collaborazione con la Federazione italiana diritti umani (Fidu) - Comitato italiano Helsinki, in occasione del 30mo anniversario del massacro di Khojaly, in Azerbaigian. A porgere i saluti iniziali Rossana Boldi, presidente dell'Associazione di Amicizia Italia- Azerbaigian, che ha ricordato la visita nei territori liberati dell'Azerbaigian all'indomani della guerra dei 44 giorni e la devastazione di cui e' stata spettatrice. Ma, ha evidenziato l'onorevole "la guerra è ormai alle spalle", nell'auspicio che sia giunto il momento della pace e del dialogo, a cui un evento come quello in corso può dare un grande contributo. Ad introdurre i lavori la senatrice Papatheu, che ha ricordato i fatti avvenuti a Khojaly, esortando a riconoscere le atrocità commesse come un genocidio ed invitando il pubblico ad un minuto di silenzio in ricordo delle vittime. "La giustizia di transizione", ha sottolineato la Papatheu, "è un modo per sostenere la pace e la sicurezza e prevenire le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale dei diritti umani, e in particolare del genocidio." (segue) (Res)