Azerbaigian: Khojaly, si avvia la Coalizione di Roma dell'iniziativa "Riconoscere per Riconciliare" (2)

- Khojaly era una città con più di 7 mila abitanti dell'Azerbaigian. Nella notte del 26 febbraio 1992, le forze armate dell'Armenia occuparono la città e uccisero brutalmente 613 innocenti, tra cui 63 bambini, 106 donne e 70 anziani; 487 persone rimasero ferite e 1.275 civili furono presi in ostaggio. Gli elementi inerenti a questa tragedia ben documentata li qualificano come reato di genocidio, come definito dal diritto internazionale, inclusa la Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio. Nonostante l'Azerbaigian abbia liberato i suoi territori occupati durante il 2020, la giustizia deve ancora essere completamente ripristinata per Khojaly. Mentre i leader sia in Armenia che in Azerbaigian annunciano la loro volontà di "voltare pagina" e avviare "un'era di pace nella regione", il fine del panel che si è svolto è stato esplorare una forte mediazione internazionale per aiutare le comunità a superare l'ombra della tragedia di Khojaly, attraverso riconoscimento, dialogo e riconciliazione. A questo proposito, il professor Stango, presidente della Fidu, ha accolto favorevolmente e presentato la tempestiva iniziativa dal titolo "Riconoscere per riconciliare" del Centro di Budapest per la prevenzione del genocidio e delle atrocità di massa, annunciata all'incontro tenutosi il 23 febbraio 2022 presso la sede dell'Osce a Vienna. (segue) (Res)