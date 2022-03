Azerbaigian: Khojaly, si avvia la Coalizione di Roma dell'iniziativa "Riconoscere per Riconciliare" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno poi preso la parola durante l'evento Bashy Quraishy, segretario generale Emisco (European Muslim Initiative for Social Cohesion), membro del Comitato consultivo del Danish Institute for Human Rights (Danimarca), Thierry Valle, presidente del Coordinamento di Associazioni e Individui per la Libertà di Coscienza (Francia), e Bulent Şenay, Università Uludag di Bursa, consigliere del rettore e coordinatore per le relazioni accademiche internazionali, professore di Religione e Geopolitica, ex rappresentante personale della presidenza di turno dell'Osce sul contrasto all'intolleranza e alla discriminazione contro i musulmani. I relatori hanno espresso il loro impegno a lavorare durante l'anno del tragico anniversario di Khojaly, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'iniziativa: incoraggiare l'Armenia a riconoscere adeguatamente il massacro di Khojaly; facilitare il dialogo diretto tra azerbaigiani e armeni; superare i ricordi del conflitto e trovare insieme vie per la riconciliazione e una pace sostenibile nel Caucaso meridionale. Si è sottolineato inoltre che, al tempo delle sfide senza precedenti in cui l'Europa e il mondo stanno entrando, questo tipo di iniziative della società civile sono della massima importanza per ridurre il potenziale di conflitto del pianeta, in particolare dove ci sono opportunità di transizione dal conflitto alla pace. In conclusione è stata annunciata la Coalizione delle organizzazioni europee a sostegno dell'iniziativa "Riconoscere per riconciliare". E' stata a tal riguardo firmata la Dichiarazione della Coalizione internazionale. La coalizione di Roma sarà aperta all'adesione di più organizzazioni per i diritti umani e personalità di spicco. (Res)