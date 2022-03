Ucraina: 113 mila profughi entrati in Romania dall'inizio della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio della guerra in Ucraina 113.100 profughi sono entrati in Romania. Lo riferisce la Polizia di frontiera romena in una nota. 68.100 persone hanno già lasciato il territorio della Romania, dirette verso altri Paesi dell'Unione europea. "Nelle ultime 24 ore, sono entrate in Romania 71.364 persone, di cui 23.862 cittadini ucraini, con un incremento del 5,6 per cento rispetto al giorno precedente", si legge nella nota. (Rob)