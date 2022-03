Imprese: Lendlease ed Equiter insieme per nuovo campus scientifico della Statale di Milano a Mind

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lendlease (Gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane), attraverso la sua controllata Lendlease Infrastructure Italy, ed Equiter spa (investitore e advisor finanziario nel settore delle infrastrutture e dell’innovazione, nonché advisor esclusivo del Fondo Equiter Infrastructure II – Infrastrutture, Innovazione, Impatto by Ersel, fondo infrastrutturale nato dalla partnership tra Equiter S.p.A. ed Ersel Asset Management SGR) annunciano la firma di un accordo per una partnership strategica finalizzata a collaborare allo sviluppo e alla condivisione di opportunità di investimento anche con formule di partenariato pubblico-privato che si contraddistinguano per elevati standard di sostenibilità ed innovazione tecnologica e con l’obiettivo di cogliere le sfide del Pnrr per il rilancio dell’economia del Paese. Nell’ambito dell’accordo, si inserisce l’intesa raggiunta per il co-investimento di Equiter Infrastructure II nel progetto di Ppp per il nuovo campus scientifico dell’Università Statale di Milano, Science for Citizen, all’interno del più ampio progetto di rigenerazione urbana di Mind Milano Innovation District. Il nuovo campus è un innovativo progetto di scienza ed educazione, che sarà realizzato secondo i più elevati standard internazionali e che consentirà a ricercatori e studenti di lavorare in spazi più funzionali in un ecosistema fortemente orientato all'innovazione, in sinergia con le altre ancore di Mind, ovvero lo Human Technopole (nuovo istituto di ricerca multidisciplinare sulle scienze della vita), l’ospedale Galeazzi nonché una rete di aziende private che fanno parte del nascente ecosistema di innovazione, che agirà secondo logiche di living lab attraverso l'interazione con le strutture di ricerca e con le altre istituzioni del territorio. (segue) (Com)