Imprese: Lendlease ed Equiter insieme per nuovo campus scientifico della Statale di Milano a Mind (2)

- "Siamo lieti di poter avviare con Equiter questa partnership strategica che non solo ci vede collaborare nella creazione di un’infrastruttura sociale chiave all’interno dell’ecosistema di Mind quale sarà il campus scientifico dell’Università Statale, ma che darà slancio al nostro impegno, anche nell’ambito del Pnrr, per la creazione di opportunità per il rilancio e la transizione del Paese verso una knowledge economy, un’economia più sostenibile, basata sul sapere e la contaminazione delle competenze”. Lo afferma in una nota Andrea Ruckstuhl, head of Italy and Continental Europe di Lendlease. “La partnership che abbiamo appena siglato rappresenta la prima operazione realizzata dal Fondo Equiter Infrastructure II, lanciato con lo scopo di contribuire - attraverso un modello di crescita sostenibile e inclusiva - allo sviluppo del settore delle infrastrutture del nostro Paese” dichiara Carla Patrizia Ferrari, Amministratore delegato di Equiter. “Lendlease ed Equiter avviano così una solida collaborazione basata sulla comunità di intenti nell’ambito della sostenibilità e dell’innovazione oltre che sul solido track record maturato da più di vent’anni nel settore delle infrastrutture da Equiter S.p.A. e sulla capacità di un operatore di elevato standing come Lendlease, oggi coinvolto in alcune delle più importanti operazioni di riqualificazione del nostro Paese. Leone Pattofatto, senior advisor del fondo Equiter Infrastructure II, sottolinea che “Questa operazione evidenzia le caratteristiche distintive dell’approccio del Fondo, basato su ampie cooperazioni con partner industriali, sulla possibilità di essere coinvolti nelle iniziative già dalla fase late greenfield, e sulla coniugazione ed il bilanciamento degli elementi di rendimento, impatto ed innovazione presenti nelle infrastrutture oggetto di investimento.” (segue) (Com)