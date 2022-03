Sardegna: Confartigianato, serve clausola per adeguare costi di trasporto ai costi del gasolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dell'autotrasporto è sempre più stritolato dall’escalation del costo del gasolio, rincarato del 22,3 per cento nell’ultimo anno, con un impatto di maggiori costi pari a 535 milioni di euro per le micro e piccole imprese dell’autotrasporto merci. E questo nonostante il governo, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, abbia stanziato 80milioni di euro aggiuntivi per compensare parte dei maggiori costi sostenuti dalle imprese del trasporto merci nell’acquisto del gas naturale liquefatto e dell’additivo AdBlue, e per le spese non documentate e i pedaggi autostradali. Lo denuncia Confartigianato Trasporti Sardegna che sottolinea come si tratti di “una batosta che si scarica interamente sui margini di profitto e sul valore aggiunto aziendale, considerato che i prezzi alla produzione nel trasporto merci, al terzo trimestre 2021, sono in calo dell’1,2 per cento rispetto ad un anno prima”. (segue) (Rsc)