Sardegna: Confartigianato, serve clausola per adeguare costi di trasporto ai costi del gasolio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per questi motivi – sottolineano gli autotrasportatori artigiani – riteniamo fondamentale che si arrivi alla definizione di regole che dovranno garantire una maggiore ed effettiva tutela delle imprese di autotrasporto, con particolare riferimento alla disciplina di una clausola di adeguamento dei costi di trasporto al costo del gasolio, oltre che alla questione delle soste e all’applicazione del nuovo regolamento europeo. l percorso di confronto con il Governo si pone l’obiettivo di definire quelle norme necessarie alla categoria per ottenere un riequilibrio degli assetti di mercato e i giusti correttivi delle condizioni contrattuali”. Secondo le ultime analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, la dinamica del prezzo del gasolio per autotrazione a metà febbraio è cresciuto del 22,3 per cento su base annua. (segue) (Rsc)