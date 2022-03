Sardegna: Confartigianato, serve clausola per adeguare costi di trasporto ai costi del gasolio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi evidenzia anche come il trend rilevato a fine gennaio del costo del carburante nelle micro e piccole imprese del trasporto merci, per le quali rappresenta pressoché l’intera spesa per prodotti energetici, proietta su base annua un impatto di maggiori costi per 535 milioni di euro, che si scarica interamente sui margini e il valore aggiunto aziendale, considerato che il settore è addirittura in deflazione: l’analisi degli ultimi dati dell'Istat indica che al terzo trimestre 2021 i prezzi della produzione nel trasporto merci sono in discesa dell'1,2 per cento rispetto ad un anno prima. La spinta sui costi riduce i margini delle imprese di autotrasporto, penalizza la domanda di lavoro e quella per investimenti, essenziali per favorire la transizione green del comparto. Va infine ricordato che la bolla del gas colpisce anche le imprese di autotrasporto che utilizzano il GNL. (segue) (Rsc)