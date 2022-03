Sardegna: Confartigianato, serve clausola per adeguare costi di trasporto ai costi del gasolio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna, le 2.476 imprese di autotrasporto, di cui circa 1.500 artigiane, hanno veicolato oltre 14milioni di tonnellate, l’87 per cento di tutte le merci che vengono movimentate in nell’Isola. Questo settore crea lavoro a oltre 7mila persone, con una dimensione media per azienda di 2,8 addetti per ogni realtà. Al primo gennaio di quest’anno, il settore isolano ha registrato una decrescita totale del 2,9%, di cui ben il 5,7 per cento solo nel comparto artigiano. Dal 2009, in Sardegna, è scomparso circa il 20 per cento del tessuto imprenditoriale. A livello provinciale a Cagliari le imprese registrate sono risultate 1.123 di cui 729 artigiane. Rispetto allo scorso anno, nel totale delle imprese di autotrasporto merci, il calo registrato è del 2,9 per cento. A Nuoro sono 362 (di cui 259 artigiane), con un calo del 2,7 per cento. A Oristano sono 250 (185 artigiane) registrando un -2,3per cento. Infine a Sassari ci sono 741 imprese, di cui 474 artigiane: le cancellate sono il 3,0 per cento. (Rsc)