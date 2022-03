Difesa: Romania, al via da oggi l'esercitazione Justice Eagle con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi fino al 10 marzo, circa 900 soldati romeni e statunitensi, con oltre 70 mezzi tecnici, svolgeranno esercitazioni congiunte presso il Centro di Addestramento per il Combattimento delle Forze terrestri della Romania, a Smardan, nella provincia di Galati. Lo riferisce il ministero della Difesa di Bucarest in un comunicato. Intitolata "Justice Eagle 22.1", l'esercitazione si basa su uno scenario unico, immaginario, ma adattato a possibili minacce operative, e sarà eseguita con carri armati T-55, anfibi corazzati TAB-77, veicoli da combattimento Bradley e veicoli corazzati per il trasporto di personale Stryker. L'esercitazione multinazionale Justice Eagle, organizzata annualmente in Romania, mira all'aumento dell'interoperabilità tra le forze armate dei membri della Nato. I militari Usa fanno parte del contingente dispiegato in Romania nell'ambito delle misure di consolidamento della posizione alleata sull'intero fianco orientale della Nato. (Rob)