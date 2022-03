Covid: in Piemonte si conferma incidenza contagio in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nella settimana appena passata, quella dal 20 al 27 febbraio, in Piemonte si è confermato un calo dell’incidenza dei contagi sia nelle fasce adulte che in quelle scolastiche. Nella fascia adulta il calo complessivo è stato del 25,2 per cento. La diminuzione più forte ha riguardato le fasce 60-69 anni (-25,7 per cento) e over 80 (-25,2 per cento). Mentre nelle fasce d’età scolastica, la diminuzione ha riguardato in particolare i bambini dai 3 ai 5 anni (-45,6 per cento) e la fascia 0-2 anni (-39,1 per cento).(Rpi)