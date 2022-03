Ucraina: appello ministra Esteri tedesca a Onu per condanna aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca ha rivolto un appello agli Stati membri dell'Onu affinché adottino oggi una risoluzione di condanna della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, l'esponente dei Verdi è intervenuta alla riunione d'emergenza dell'Assemblea generale dell'Onu in corso a New York, dedicata al conflitto tra Mosca e Kiev. In particolare, Baerbock ha dichiarato: “Quando torneremo a casa dopo il nostro voto, ognuno di noi dovrà sedersi al tavolo della cucina di fronte ai nostri figli, ai nostri partner, ai nostri amici, alle nostre famiglie. Poi ognuno di noi dovrà guardarli negli occhi e dire loro la scelta che abbiamo fatto”. La ministra degli Esteri tedesca ha quindi evidenziato che si tratta “della vita e della morte del popolo ucraino, della sicurezza dell'Europa e della Carta delle Nazioni Unite”. Per Baerbock, “tutti dobbiamo scegliere tra pace e aggressione, tra giustizia e volontà del più forte, tra agire e guardare dall'altra parte”. Gli Stati occidentali auspicano che almeno 100 dei 193 membri dell'Onu condannino la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. L'obiettivo è rendere visibile l'isolamento del governo di Mosca a livello globale. (Geb)