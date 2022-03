Ucraina: esperto Masala, Russia sta attuando strategia esagerata come in Cecenia o Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta attuando nella guerra in Ucraina una “strategia esagerata”, che ha già impiegato nei conflitti in Cecenia e Siria, con bombardamenti indiscriminati anche dove non vi sono obiettivi militari, ma soltanto popolazione civile. L'obiettivo è “demoralizzare gli ucraini”. È quanto affermato dall'esperto Carlo Masala, professore all'Università delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) di Monaco di Baviera. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, Masala ha aggiunto che le prossime iniziative del presidente russo, Vladimir Putin, in Ucraina mireranno all'accerchiamento di Kiev e all'invio di rinforzi massicci. Per l'esperto, se intende smilitarizzare e denazificare l'Ucraina, il titolare del Cremlino deve “spezzare la spina dorsale” delle Forze armate del Paese e eliminare il suo presidente Volodymyr Zelenskyy. Tali obiettivi possono essere conseguiti esclusivamente con l'assedio e la conquista di Kiev. “Si vedrà nei prossimi giorni”, ha osservato Masala. Il docente ha, infine, sottolineato: “Si tratterà di Kiev e nel resto del Paese potremo assistere a una distruzione indiscriminata”. (Geb)