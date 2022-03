Ucraina: attacco missilistico colpisce edificio della polizia regionale di Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco missilistico ha colpito l'edificio del dipartimento di polizia regionale della città di Kharkiv, nell’area orientale dell’Ucraina. È quanto riferisce l’agenzia di stampa ucraina “Unian” che cita le parole del consigliere del ministro dell'Interno ucraino, Anton Geraschenko, secondo cui anche un edificio facente parte del complesso dell'Università nazionale di Karazin situato dall'altra parte della strada è andato in fiamme dopo l'attacco. Geraschenko ha pubblicato sul suo canale Telegram un video del palazzo in fiamme ma la veridicità del filmato non è stata ancora confermata. (Kiu)